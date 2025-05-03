МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сборная России по скелетону начнет подготовку к олимпийскому сезону 16 мая на сборе в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.
«Подготовка к олимпийскому сезону у сборной России по скелетону стартует 16 мая в Кисловодске, — рассказал Алимов. — Тренировочное мероприятие продлится до 31 мая, оно будет носить восстановительный характер. В Кисловодск планируют приехать все сильнейшие. Только участие Евгения Рукосуева пока находится под вопросом, так как у него свадьба».
«По сравнению с прошлым сезоном состав национальной команды практически не изменился. Тот же олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков сказал, что обязательно приедет на сбор в Кисловодске», — добавил тренер.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила российских бобслеистов и скелетонистов возможности выступать на турнирах под эгидой IBSF в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Вопрос возможности возврата россиян на международные старты и участия в отборе на Олимпиаду-2026 будет обсуждаться на сентябрьском конгрессе организации.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.