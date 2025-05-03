Сборная России по скелетону начнет подготовку к олимпийскому сезону 16 мая

«Подготовка к олимпийскому сезону у сборной России по скелетону стартует 16 мая в Кисловодске, — рассказал Алимов. — Тренировочное мероприятие продлится до 31 мая, оно будет носить восстановительный характер. В Кисловодск планируют приехать все сильнейшие. Только участие Евгения Рукосуева пока находится под вопросом, так как у него свадьба».