Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова оценила арест трехкратного чемпиона мира из России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала уголовное дело в отношении саночника Романа Репилова, которого обвиняют в мошенничестве и арестовали на месяц. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, спортивные достижения спортсмена не повлияют на решение по делу. Журова отметила, что если следствие пришло к решению задержания, значит, у правоохранительных органов есть вопросы к Репилову как к предпринимателю, а не как к спортсмену. Она подчеркнула важность доказательной базы в деле с такой крупной суммой.

Спортсмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Репилов присвоил более 11 миллионов рублей, предназначенных для закупки саней для Центра спортивной подготовки. Его признали виновным и отправили в СИЗО на один месяц.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира, кроме того, в его активе две серебряные и бронзовая медали мировых первенств. Также он является двукратным обладателем Кубка мира и неоднократным призером чемпионатов Европы.