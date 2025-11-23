Журова оценила арест трехкратного чемпиона мира из России

По ее словам, спортивные достижения спортсмена не повлияют на решение по делу. Журова отметила, что если следствие пришло к решению задержания, значит, у правоохранительных органов есть вопросы к Репилову как к предпринимателю, а не как к спортсмену. Она подчеркнула важность доказательной базы в деле с такой крупной суммой.