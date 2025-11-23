Шестерых российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026

В июне конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. В июле президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников. В октябре Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе.