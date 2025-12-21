Ричмонд
Репилов занял 17-е место на этапе Кубка мира по санному спорту

Пересторонин и Репилов заняли 16-е и 17-е места на этапе Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские саночники Матвей Пересторонин и Павел Репилов заняли 16-е и 17-е места соответственно в соревнованиях одиночек на третьем этапе Кубке мира, который завершился в Лейк-Плэсиде (США).

Пересторонин показал результат 1 минута 43,158 секунды, отстав на 1,392 секунды от занявшего первое место немца Феликса Лоха (1.41,766). Вторым стал другой представитель Германии — Макс Лангенхан (отставание — 0,054 секунды), третьим — австриец Вольфганг Киндль (+0,203). Репилов финишировал с результатом 1 минута 43,258 секунды и отставанием от первой позиции в 1,492 секунды.

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.