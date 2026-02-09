Только один российский спортсмен выйдет на старт в третий день Олимпиады

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Саночница Дарья Олесик станет единственным спортсменом из России, который выйдет на старт в третий медальный день Олимпиады-2026. В понедельник определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту, конькобежному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и фристайлу.
Борьба за медали среди 25 спортсменок, выступающих в одиночных санях, стартует в 19:00 мск. В воскресенье пройдут два первых заезда, на следующий день по итогам третьей и четвертой попыток определятся обладательницы олимпийских наград. На тестовых соревнованиях, проходивших на трассе в Кортина-д’Ампеццо в конце ноября, Олесик заняла 19-е место.
Четыре года назад на Играх в Пекине Татьяна Иванова заняла третье место, показав наивысший результат в истории российского женского санного спорта. В 1980 году саночница из СССР Вера Зозуля на Играх в американском Лейк-Плэсиде завоевала золотую награду.
Все медали понедельника
Первыми обладателями олимпийских наград в понедельник станут горнолыжники, в 12:30 мск стартует мужская командная комбинация. Сначала спортсмены выступят в скоростном спуске, в 16:00 мск начнутся состязания в слаломе. Сильнейший по сумме времени в двух горнолыжных дисциплинах станет обладателем золотой медали Игр-2026.
В 14:30 мск начнется борьба за медали в женском фристайле в слоупстайле. Награды будут распределены по итогам трех попыток. В числе участниц соревнований не будет российских спортсменок Анастасии Таталиной и Ланы Прусаковой, не сумевших отобраться на Игры в этой дисциплине из-за позднего допуска на международные соревнования.
В 19:30 мск приступят к выявлению сильнейшей на дистанции 1 000 метров конькобежки. Российские спортсменки не выйдут на старт. Четыре года назад не допущенная до отбора на Игры-2026 Ангелина Голикова заняла четвертое место, победу тогда праздновала японка Михо Такаги, которая также является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.
В 20:00 мск на нормальном трамплине начнут борьбу за награды прыгуны на лыжах. Сперва пройдет квалификация, затем первая и финальная попытки. В Пекине-2022 победу на этом трамплине одержал японец Рэю Кобаяси. Лучший из россиян, Евгений Климов, стал тогда 14-м.
Последний комплект наград понедельника будет разыгран в женском сноуборде в дисциплине «биг-эйр». Финал начнется в 22:17 мск. Четыре года назад в этом виде программы победила представительница Австрии Анна Гассер. Россиянка Екатерина Косова стала тогда 24-й в квалификации и не сумела пробиться в финал.
Также 9 февраля продолжатся соревнования по керлингу в миксте, где под конец дня определятся финалисты. Будут сыграны очередные матчи предварительного раунда в женском хоккее. В понедельник в 21:20 мск начнут борьбу за медали фигуристы, выступающие в танцах на льду. Дуэты исполнят ритм-танец, среди участников соревнований впервые в истории фигурного катания не будет отечественных спортсменов. Россияне не были допущены до отбора в танцах на льду и парном катании в декабре 2024 года по решению Международного союза конькобежцев.