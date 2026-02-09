Только один российский спортсмен выйдет на старт в третий день Олимпиады

Также 9 февраля продолжатся соревнования по керлингу в миксте, где под конец дня определятся финалисты. Будут сыграны очередные матчи предварительного раунда в женском хоккее. В понедельник в 21:20 мск начнут борьбу за медали фигуристы, выступающие в танцах на льду. Дуэты исполнят ритм-танец, среди участников соревнований впервые в истории фигурного катания не будет отечественных спортсменов. Россияне не были допущены до отбора в танцах на льду и парном катании в декабре 2024 года по решению Международного союза конькобежцев.