У Международной федерации бобслея и скелетона будет новый президент

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) выберет в четверг нового руководителя организации. Местом проведения выборов станет австрийский Зальцбург.
Итальянец Иво Ферриани, которого в первый раз избрали президентом IBSF в сентябре 2010 года, а потом трижды переизбирали, вскоре после окончания Олимпиады-2026 объявил об отказе в очередной раз баллотироваться на пост главы этой организации.
В четверг делегатам конгресса предстоит выбрать руководителя федерации на четыре ближайших года из четырех кандидатов. На пост президента IBSF претендуют генеральный секретарь этой организации Хайке Гроссванг (Германия), латвиец Мартинс Дамбергс, испанец Андер Мирамбелл и представитель Ямайки Нельсон Кристиан Стоукс. В рамках конгресса перед началом выборов будут заслушаны отчетные доклады самого Ферриани, аудиторов, собравшиеся обсудят бюджет IBSF на следующий сезон.
В повестке конгресса нет вопроса о возможности участия российских бобслеистов и скелетонистов в международных турнирах в следующем сезоне, однако велика вероятность, что эта тема будет вынесена на обсуждение. По мнению специалистов, IBSF пойдет по пути коллег из Международной федерации санного спорта, которые в начале недели на своем конгрессе приняли решение перенести рассмотрение российского вопроса на осень.
10 июня состоялся преконгресс IBSF, на котором заслушивались отчеты членов исполкома. Среди делегатов конгресса два представителя РФ: президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов и вице-президент организации Елена Аникина.
В конце прошлого года Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение допустить до своих турниров в нейтральном статусе российских скелетонистов и женщин-бобслеисток, выступающих в монобобах. На соревнования экипажей бобов-двоек и бобов-четверок россияне не были допущены ни в каком статусе.