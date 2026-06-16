Соседство с князем Монако и общение с латвийцами. Как Россию пытались (неудачно) исключить из мирового бобслея

— Непростой был конгресс на самом деле, — рассказал Пегов. — Он сразу стартовал с того, что нашу федерацию попытались исключить из членов IBSF. При открытии конгресса федерации по уставу имеют право вносить свои дополнительные вопросы в повестку дня, и Украина воспользовалась этим правом. К счастью, мы узнали об этом накануне и смогли подготовиться… Провели вместе с Еленой Аникиной большую работу, много с кем удалось переговорить и получить результат голосования в нашу пользу (15 проголосовали за, 17 — против, 3 воздержались. — Прим. «СЭ»). На стороне наших оппонентов работают зарубежные компании, которые выискивают данные по соцсетям, собирают информацию, получают ее из различных источников. Так что это серьезный успех, рад, что среди делегатов конгресса IBSF возобладал голос разума. На конгрессе от Монако лично присутствовал князь Альбер II, делегаты Монако сидели прямо перед нами. Он жил в гостинице со всеми, участвовал во всех мероприятиях конгресса от и до.