Соседство с князем Монако и общение с латвийцами. Как Россию пытались (неудачно) исключить из мирового бобслея

В Зальцбурге завершился конгресс Международной федерации бобслея и скелетона. Сейчас во всех зимних видах спорта идут собрания, которые могут решить судьбу российских спортсменов на годы вперед. Каждое из них — своего рода лакмусовая бумажка: что думают о России и эксперименте с нейтральным статусом на Западе? Особенно в данном случае показателен бобслей — пропорция членов Евросоюза и североамериканских стран в нем крайне высока, поэтому, если там будут успехи, можно рассчитывать на потепление и в других видах. Судя по настрою главы Федерации бобслея России Анатолия Пегова, конгресс прошел успешно. Правда, конкретно дальнейшее участие россиян в международных турнирах пока не гарантировано.
«СЭ» выяснил у Пегова подробности.
Представители некоторых стран не здороваются
— Непростой был конгресс на самом деле, — рассказал Пегов. — Он сразу стартовал с того, что нашу федерацию попытались исключить из членов IBSF. При открытии конгресса федерации по уставу имеют право вносить свои дополнительные вопросы в повестку дня, и Украина воспользовалась этим правом. К счастью, мы узнали об этом накануне и смогли подготовиться… Провели вместе с Еленой Аникиной большую работу, много с кем удалось переговорить и получить результат голосования в нашу пользу (15 проголосовали за, 17 — против, 3 воздержались. — Прим. «СЭ»). На стороне наших оппонентов работают зарубежные компании, которые выискивают данные по соцсетям, собирают информацию, получают ее из различных источников. Так что это серьезный успех, рад, что среди делегатов конгресса IBSF возобладал голос разума. На конгрессе от Монако лично присутствовал князь Альбер II, делегаты Монако сидели прямо перед нами. Он жил в гостинице со всеми, участвовал во всех мероприятиях конгресса от и до.
Вообще общение с представителями других федераций получилось конструктивное. Конечно, не со всеми удается наладить контакт, некоторые не здороваются. Но мы, к примеру, прекрасно пообщались с президентом латвийской федерации, плавно в разговоре переходя с английского на русский и обратно. (Смеется.) Чему я был приятно удивлен. Хочется выразить ему уважение.
После конгресса мы заехали к тренеру Вилли Шнайдеру, который работал с российской сборной во время Сочи-2014, вместе с ним золото завоевал Александр Третьяков, а Елена Никитина завоевала бронзу. Были у него на фабрике, тепло поговорили. Он передал привет нашей команде.
— Реально ли сейчас приглашать иностранцев к нам на работу?
— Хочу вам сказать, что мы рассматриваем привлечение иностранных специалистов в сборную России и в скелетоне, и в бобслее — в случае полного доступа к международным стартам. Но для этого нужно снятие ограничений. Иностранцы чувствуют, что с нашими можно и, главное, нужно соревноваться и выигрывать. Что у нас жив бобслей и скелетон, что у нас есть желание и характер. Они были, можно сказать, в шоке от уровня проведения нашего чемпионата России. Уровня наших трансляций!
На счету международной федерации всего 60 тысяч долларов
— Федерацию возглавил новый президент, немка Хайке Грессванг. Это хорошая новость для России?
— Мы госпожу Грессванг хорошо знаем, она работала уже последние лет 7−8 лет генсекретарем, погружена в тему бобслея, грамотный специалист. Будем работать. Не берусь оценивать, какой курс она будет проводить — хороший для нас, плохой, этого никто не знает. Но хочется надеяться на сотрудничество. Думаю, она была самым достойным кандидатом. Бывший президент Иво Ферриани избран почетным президентом, я получил от него согласие на мое приглашение на приезд на Кубок России в Сочи в ноябре 2026 года.
Основная проблема для IBSF сейчас в спонсоре. Есть информация, что на счету организации всего 60 тысяч долларов. Живет организация фактически за счет МОК. Якобы подписан контракт, но название компании нам не открыли. Федерации бы сейчас эту проблему решить.
— Самое время российскому бизнесу подключиться.
— К сожалению, мы сейчас ограничены. А так мы с удовольствием, мне кажется, желающие бы нашлись.
— Есть понимание — российские спортсмены будут соревноваться в следующем сезоне?
— На данный момент действует та же программа нейтрального статуса, которая применялась в сезоне-2025/26 в соответствии с рекомендациями МОК. Я думаю, что скоро все поменяется в лучшую сторону. (Улыбается.) Но надо подождать — заседания исполкома, который значительно обновился, формирования новых органов IBSF. У меня есть серьезный повод для оптимизма.
Дмитрий Кузнецов