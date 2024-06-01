00:14 (мск), источник: ТАСС

IBF сохранила титул чемпиона мира за украинцем Усиком

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международная боксерская федерация (IBF) сохранила пояс чемпиона мира в супертяжелом весе за украинцем Александром Усиком. Об этом со ссылкой на письмо IBF сообщил в соцсети X американский журналист Дэн Рафаэл.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

19 мая 37-летний Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поясом IBF он владеет с 2021 года. Ранее стало известно, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула.

Отмечается, что поединок между хорватом Филипом Хрговичем и британцем Дэниелем Дюбуа пройдет за временный пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик останется абсолютным чемпионом мира.

В послужном списке Усика 22 победы (14 нокаутом), ни одного поражения. Он проведет повторный поединок против британца Тайсона Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
"Все мои олимпийские грезы теперь можно выбросить в мусорку"
"Финны могут временно тешить свое больное самолюбие, но потом приедут наши и будут их обыгрывать"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь