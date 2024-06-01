IBF сохранила титул чемпиона мира за украинцем Усиком

19 мая 37-летний Усик выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поясом IBF он владеет с 2021 года. Ранее стало известно, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула.