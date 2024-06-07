Трое белорусов поспорят за звание чемпионов мира по тайскому боксу

Планетарный форум в Греции собрал более 560 бойцов из 93 стран, на соревнованиях стартовали десять представителей Беларуси. До полуфинальной стадии в своих весовых категориях добрались шесть наших спортсменов, из которых трем удалось пробиться в финал. В весе до 60 кг среди атлетов не старше 23 лет Иван Шангин победил алжирца Абдельмунема Басту, за золото белорус сразится с Эрсултаном Сайфутдиновым из России.



В категории до 71 кг среди молодежи Евгений Федоринчик был сильнее Кая Уита-Джонса из Австралии, следующим соперником белоруса станет Таим Хадла из Объединенных Арабских Эмиратов. Также в молодежном зачете в весе до 86 кг наш Никита Кокаш одолел Халеда Чанаде из ОАЭ, звание чемпиона мира белорус будет оспаривать с французом Ваэлем Халлимом. Финалы чемпионата мира по муай-тай состоятся 9 июня.



Еще трое наших спортсменов в своих полуфиналах потерпели поражения. Накануне Валентин Копытов (до 91 кг) уступил украинцу Олегу Примачеву, сегодня Даниил Дедовец (до 63,5 кг) не справился с Абилем Галиевым из Казахстана, а Артем Варивоцкий (U23, до 57 кг) проиграл Альбаре Аламуди из Саудовской Аравии. Несмотря на неудачи, белорусы стали обладателями бронзовых наград, поскольку бои за третьи места на чемпионате мира не проводятся.