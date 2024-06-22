Белорусские боксеры завоевали три серебра на Играх БРИКС

В мужской части турнира до финальных боев добрались двое белорусов. В категории до 63,5 кг наш Вадим Волчек последовательно прошел соперников из Афганистана, ОАЭ и Китая, но в финале уступил россиянину Илье Попову. В весе свыше 92 кг Владислав Смягликов в полуфинале победил Арсена Джиоева из России, но в решающем поединке проиграл узбеку Баходияру Жалолову. У женщин единственной белорусской финалисткой стала Татьяна Трушкина (в/к до 54 кг), но в бою за золото наша спортсменка не справилась с Нигиной Уктамовой из Узбекистана.



Ранее бронзовыми призерами Игр БРИКС по боксу стали восемь представителей Беларуси — Денис Солоцких (до 54 кг), Максим Паньков (до 57 кг), Алексей Коктиков (до 80 кг), Милана Фомина (до 48 кг), Яна Бурим (до 50 кг), Марина Мулярчик (до 57 кг), Алла Ивашкевич (до 60 кг) и Виктория Кебикова (до 81 кг).