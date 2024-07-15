14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Чемпионат России по боксу впервые состоится в Иркутске

В это время и определится новый состав сборной России.

Чемпионат России по боксу впервые состоится в Иркутске | Источник: Комсомольская правда

Чемпионат России по боксу пройдет со 2 по 12 октября 2024 года в Иркутске. В город планируют приехать около 400 борцов, а зрителей ожидается более трёх тысяч. Во время соревнований будет определён новый состав сборной России, которая представит страну на чемпионате мира по боксу в Казахстане в апреле 2025 года.

— Подготовка к чемпионату в самом разгаре. Запланировано множество спортивных и культурных мероприятий. Так, например, именитые боксеры посетят несколько районов области, чтобы пообщаться и провести мастер-классы для юных спортсменов, — сообщает в своём телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Планируется провести не только спортивное мероприятие, но и организовать культурную программу, объединенную с празднованием 50-летия БАМа.

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