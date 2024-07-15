Чемпионат России по боксу впервые состоится в Иркутске

Чемпионат России по боксу пройдет со 2 по 12 октября 2024 года в Иркутске. В город планируют приехать около 400 борцов, а зрителей ожидается более трёх тысяч. Во время соревнований будет определён новый состав сборной России, которая представит страну на чемпионате мира по боксу в Казахстане в апреле 2025 года.