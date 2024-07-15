Чемпионат России по боксу впервые состоится в Иркутске
В это время и определится новый состав сборной России.
В это время и определится новый состав сборной России.
Чемпионат России по боксу пройдет со 2 по 12 октября 2024 года в Иркутске. В город планируют приехать около 400 борцов, а зрителей ожидается более трёх тысяч. Во время соревнований будет определён новый состав сборной России, которая представит страну на чемпионате мира по боксу в Казахстане в апреле 2025 года.
— Подготовка к чемпионату в самом разгаре. Запланировано множество спортивных и культурных мероприятий. Так, например, именитые боксеры посетят несколько районов области, чтобы пообщаться и провести мастер-классы для юных спортсменов, — сообщает в своём телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Планируется провести не только спортивное мероприятие, но и организовать культурную программу, объединенную с празднованием 50-летия БАМа.