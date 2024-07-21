Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева на турнире в Москве

«Владимир был сегодня очень хорош. Он хорошо и плотно бьёт. Я немножечко недооценил Владимира. Все говорили, что у меня мало шансов. Я себе давал больше. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что он хороший боксёр. Мы с ним быстро переговорили и оставили прошлое в прошлом. Пусть у нас будет чистое будущее. Я хочу выразить ему уважение. И как человеку, и как спортсмену. Он хорошо сегодня себя проявил. Но в MMA я всё равно его перееду», — сказал Исмаилов после боя.