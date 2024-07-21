Минеев рассказал о возможной травме после боя с Исмаловым | Источник: Чемпионат.com

Поединок продлился все восемь раундов, и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

«Мог ли я закончить этот бой раньше? Честно сказать, если бы мог — я закончил бы. Он непростой парень. У него очень крепкая голова. По-моему, я сломал палец левой руки. Я завтра тебе скажу, что с рукой», — сказал Минеев после боя.