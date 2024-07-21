21 июля, источник: Чемпионат.com

Минеев рассказал о возможной травме после боя с Исмаловым

Российский боец Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире в Москве.

Минеев рассказал о возможной травме после боя с Исмаловым | Источник: Чемпионат.com

Поединок продлился все восемь раундов, и судьи единогласным решением отдали победу Минееву. Магомедов несколько раз отправлялся в нокдаун, но смог довести бой до конца.

«Мог ли я закончить этот бой раньше? Честно сказать, если бы мог — я закончил бы. Он непростой парень. У него очень крепкая голова. По-моему, я сломал палец левой руки. Я завтра тебе скажу, что с рукой», — сказал Минеев после боя.

Это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

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