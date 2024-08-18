Майк Тайсон и Джейк Пол толкнули друг друга на битве взглядов

Тайсон и Пол подерутся на вечере бокса в Арлингтоне (США) 15 ноября.
Стердаун между боксером и блогером превратился в настоящее шоу: сначала Тайсон дважды толкнул Пола в грудь, а затем Джейк ответил тем же действием.
Легендарный боксер Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол провели битву взглядов перед очным боксерским поединком.
Тайсон и Пол подерутся на вечере бокса в Арлингтоне (США) 15 ноября.
Стердаун между боксером и блогером превратился в настоящее шоу: сначала Тайсон дважды толкнул Пола в грудь, а затем Джейк ответил тем же действием.