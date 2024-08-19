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Подростки избили тренера по боксу из Курска. Он может ослепнуть

В Белгородской области группа подростков избила тренера по боксу из Курска, поскольку тот заступился за своих учеников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: Соцсети

Несколько дней назад к Эдуарду Солошенко обратились его воспитанники с жалобой на банду местных подростков. Эдуард дрался в одиночестве против восьмерых молодых людей. После драки он попал в районную больницу. В результате полученных травм и увечий, Солошенко может потерять зрение.

Сам Солошенко так прокомментировал ситуацию:

«Ребята шли домой и до них докопались пьяные люди. И сказали нецензурно, что я такой плохой человек. А потом заявили им, что оторвут им головы, если мне расскажут. Ребята после этого пришли ко мне и рассказали. Была ночь. Я не удержался и поехал к ним. Приехал к их дому, они сидели пили и из-за калитки кричал, чтобы кто-то из них вышел. Они вышли покурить и сделали вид, что не слышат. Я сажусь в машину и тут подъезжает два автомобиля. Все выходят и начинают со мной драться. Никто один на один ничего не может сделать. Потом начали за ноги и за руки хватать. Мой воспитанник сказал мне, что меня битой ударили и я сознание потерял. После этого человек 9−10 начали избивать», — сказал Солошенко.