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Майкл Чендлер: «Клянусь, что подерусь с Конором в 2025-м. Он еще не сорвался с крючка»

«Конор Макгрегор еще не сорвался с крючка. Я не могу объяснить, почему он не будет моим следующим соперником. Но клянусь, что подерусь с ним в 2025 году», — заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Источник: Sports

Напомним, Майкл Чендлер подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 309.

Оливейра − об анонсе боя с Чендлером: «Чарльз Ду Бронкс будет готов сделать шоу».

Чендлер назвал план на 2025 год: «Ислам Махачев, ты − следующий».