Махачев — о победе Лопеса: «13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего»

Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.
UFC 306: О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко и другие бои.
Рибович и Зеллхубер нанесли суммарно более 300 ударов в поединке на UFC 306.
«13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего», — написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.
UFC 306: О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко и другие бои.
Рибович и Зеллхубер нанесли суммарно более 300 ударов в поединке на UFC 306.