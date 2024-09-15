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Махачев — о победе Лопеса: «13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего»

«13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего», — написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Источник: Sports

Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.

UFC 306: О’Мэлли — Двалишвили, Грассо — Шевченко и другие бои.

Рибович и Зеллхубер нанесли суммарно более 300 ударов в поединке на UFC 306.