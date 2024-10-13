Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым

"Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116−112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и… всё это похоже на большую схему.