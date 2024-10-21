В Грозном танцами встретили абсолютного чемпиона мира по боксу Бетербиева

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Живым коридором и национальными танцами встретили в Грозном абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева. Его сопровождал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент ТАСС.
В ночь на 13 октября россиянин победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. В активе 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения на профессиональном ринге.
«Еще когда ему было 9−10 лет я ему сказал, что у него большое будущее и он добьется большой карьеры в боксе. Мои слова были как пророческие. Артур это подтвердил», — сказал Кадыров журналистам.
В свою очередь Бетербиев заявил, что решение о следующем бое примет после обсуждения с Кадыровым.