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В Грозном танцами встретили абсолютного чемпиона мира по боксу Бетербиева

Спортсмен сообщил, что решение о следующем бое примет после обсуждения с Рамзаном Кадыровым.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Живым коридором и национальными танцами встретили в Грозном абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева. Его сопровождал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент ТАСС.

В ночь на 13 октября россиянин победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. В активе 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения на профессиональном ринге.

«Еще когда ему было 9−10 лет я ему сказал, что у него большое будущее и он добьется большой карьеры в боксе. Мои слова были как пророческие. Артур это подтвердил», — сказал Кадыров журналистам.

В свою очередь Бетербиев заявил, что решение о следующем бое примет после обсуждения с Кадыровым.