«Была и стала»: Наталья Рогозина показала шикарные результаты похудения

«Друзья, привет! Была я и стала! Вот результат огромной работы! Даже спустя много лет, когда я была молодая. Я довольна своим результатом, именно сейчас! Конечно же, самое сложное встать утром, а что делать… Иду, не хочется ходить булочкой. Хочется их кушать, и поэтому занимаюсь спортом всю свою жизнь! Всем желаю мотивацию свою, и у вас всё получится! Верьте в себя!» — обратилась к фолловерам Наталья.