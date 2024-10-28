«Была и стала»: Наталья Рогозина показала шикарные результаты похудения

Рогозина выложила в соцсети фотографии до и после похудения. 48-летняя спортсменка позировала в купальнике, так что подписчики смогли разглядеть изящную талию, плоский живот и стройные руки и ноги. Наталья похвасталась, что сбросила 15 килограммов.
«Друзья, привет! Была я и стала! Вот результат огромной работы! Даже спустя много лет, когда я была молодая. Я довольна своим результатом, именно сейчас! Конечно же, самое сложное встать утром, а что делать… Иду, не хочется ходить булочкой. Хочется их кушать, и поэтому занимаюсь спортом всю свою жизнь! Всем желаю мотивацию свою, и у вас всё получится! Верьте в себя!» — обратилась к фолловерам Наталья.
Подписчики восхитились преображением боксерши:
«Колоссальные изменения! Выглядите на 25, не больше», «Отличная трансформация», «Аплодирую стоя! Потрясающий результат», «Какие прекрасные формы. Просто как девчонка стала»,
«Изумительная фигура», «И это без Оземпика, надеюсь? Тогда мои поздравления и восхищения».
В 2022 году Рогозина в третий раз вышла замуж. У супругов родилась дочь Анастасия. После родов Наталья набрала вес, но на критику отвечала, что муж обожает ее формы и считает ее фигуру идеальной.
В июле 2023 года супруг спортсменки скоропостижно скончался, что стало тяжелым ударом для Рогозиной, оставшейся с маленькой дочкой на руках. Однако Наталья смогла пережить утрату при помощи поддержки близких и даже решила заняться приведением себя в идеальную форму. С новой фигурой Рогозина выглядит помолодевшей на десять лет.