Игрок «Динамо» Махачкала Хоссейннежад: «Дагестан близок к Ирану по культуре и менталитету. Хабиб и Махачев отсюда — великие чемпионы»

— Насколько комфортно жить в Дагестане?
— Сначала было нелегко, но я привык. Мне нравятся люди, которые тут живут, они очень доброжелательны ко мне.
Нравится еда, климат. Культура и местный менталитет очень близки к Ирану. Так что очень хорошо себя чувствую.
— Повлияло ли на это в том числе, что Дагестан — преимущественно мусульманский регион? Стало ли это дополнительным плюсом при переходе?
— Честно, до трансфера не думал об этом. Это точно не было причиной, по которой я перешел сюда. Но когда я приехал в Махачкалу, то, естественно, ощутил, что мне только комфортнее от этого.
— Насколько ты религиозен?
— Я мусульманин. Хожу в мечеть молиться. Соблюдаю пост.
— Сложно играть в футбол и тренироваться во время поста?
— Для меня вполне нормально.
— При этом во время поста ты не должен есть днем. Звучит непросто.
— Это сложно, но я справляюсь. При этом пока у меня не было опыта поста в Дагестане, я это делал только в Иране. Потому пока не могу сказать, будет ли это чем-то отличаться, будет ли здесь это сложнее или легче.
— Знаешь, что в Дагестане очень любят MMA?
— Да. Конечно, я знал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отсюда. Они великие чемпионы.
Получил большие впечатления, когда встретил их в нашей раздевалке после матча. Был приятно удивлен, когда увидел там их обоих.
— Известно, что Хабиба и Ислама любят в мусульманских, арабских странах. В Иране тоже?
— Конечно. Достаточно много людей в Иране, которые знают этих бойцов и любят этот спорт.
Я и сам слежу иногда. Смотрел схватку Хабиба с Конором Макгрегором. Это было невероятно! Видно, что Хабиб очень сильный боец. Мне нравится его ментальность, — сказал Хоссейннежад.
Мохаммадджавад Хоссейннеджад — так зовут новичка Махачкалы. Имя с трудом поместилось на футболке.
25 букв в фамилии иранского новичка «Динамо» — откуда столько? Он забил победный на 23-й минуте в РПЛ!