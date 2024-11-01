Поветкин не собирается возобновлять карьеру

Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.