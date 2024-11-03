Глава Дагестана вручил Бетербиеву сертификат на квартиру: «Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть»

В октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг.
"Прежде всего, хочу передать слова восхищения боем. Я посмотрел его от начала и до конца, как и все любители бокса. На самом деле он был сложным. Соперник был подготовленным, достойным.
За тебя болеет и Дагестан, и Чечня, и вообще весь Кавказ переживает и поддерживает тебя. Мы все считаем тебя нашим боксером, нашим земляком, нашим братом и очень рады, что победа за тобой. Тяжелая, сложная, первый раз не нокаутом, но за тобой.
Твои перчатки висят у меня на почетном месте. Когда ко мне приходят маленькие родственники, я им всегда рассказываю, чьи это перчатки. Дай бог тебе здоровья, избавиться от травмы и с новыми силами вернуться в тренировочный зал.
У тебя много поклонников в Дагестане. Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть. Дагестан — твоя родина, и здесь должны быть комфортные условия для тебя и родных. Мы вас очень ценим и всегда готовы быть с вами в любой ситуации" — заявил Меликов.
Как сообщает пресс-служба главы республики, Меликов передал Бетербиеву подарок от дагестанских болельщиков-меценатов — сертификат на квартиру, а его тренеру вручил памятный подарок.