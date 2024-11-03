Глава Дагестана вручил Бетербиеву сертификат на квартиру: «Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть»

У тебя много поклонников в Дагестане. Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть. Дагестан — твоя родина, и здесь должны быть комфортные условия для тебя и родных. Мы вас очень ценим и всегда готовы быть с вами в любой ситуации" — заявил Меликов.