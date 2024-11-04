Журналист опубликовал медицинский отчет с разоблачением алжирской боксерши Хелиф

Спортсменка был допущена до Игр в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого не смогла выступить на чемпионате мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.