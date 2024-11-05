Дональд Трамп использовал скандально известную боксершу Иман Хелиф в своей предвыборной агитации

Хелиф оказалась в центре скандала на Играх-2024, когда в ⅛ финала боксерского турнира ее соперница итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой, сославшись на слишком сильные удары алжирки. Тогда СМИ припомнили, что в 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Хелиф от чемпионата мира из-за ДНК-теста, который выявил у нее наличие мужской Y-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Несмотря на это, МОК допустил спортсменку к участию в Олимпиаде-2024, сославшись на нечеткие стандарты биохимического тестирования и непрозрачное управление IBA. В МОК убеждены, что Хелиф не является трансгендером, а ее тестирование было нелегитимным и не заслуживающим доверия. На Играх в Париже Хелиф завоевала золотую медаль в категории до 66 кг.