Майк Тайсон — всё ещё главный боксёр планеты. Ищем соперника ветерану

Тут всё просто. После боя с Джейком Полом Тайсон сразу сказал, что, возможно, подерётся с его братом — Логаном. Это тоже популярный блогер, который периодически выступает в боксе. Но на этом поприще у младшего Пола дела явно идут лучше, хотя и Логан определённых имиджевых успехов добился. Во-первых, у него есть многолетний контракт с WWE, а реслинг, очевидно, приносит хорошие деньги. Во-вторых, у Пола-старшего в резюме тоже есть большой бой со звездой — с Флойдом Мейвезером. Победителя там не объявляли, так как поединок был выставочным, но это и не сильно важно. Главное, что участники получили солидные деньги. На вызов от Тайсона Логан ответил мгновенно, так как тоже был на ринге: «Я убью тебя, Майк». В целом вторая часть противостояния Тайсона с семьёй Пол — вполне реальная история. Раскрутить бой смогут в любом случае, а значит, и гонорары порадуют.