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Реванш Бетербиев — Бивол может пройти 22 февраля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Реванш между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в феврале 2025 года в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Бетербиева Top Rank.

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«Вариант боя в феврале в Саудовской Аравии рассматривается. Пока он не подтвержден», — сказал собеседник агентства. Источник ТАСС сообщил, что речь идет о 22 февраля.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После боя команда Бивола высказала недовольство работой судей и заявила о желании подать протест.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).