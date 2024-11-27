Реванш Бетербиев — Бивол может пройти 22 февраля

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу. В активе 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).