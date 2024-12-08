Боксер Бивол рассказал, как справился с поражением от Бетербиева

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол рассказал ТАСС о психологическом состоянии после поражения от Артура Бетербиева.
«Поражение — это было неприятно, — сказал Бивол. — Никаких приятных эмоций от этого быть не может. Но важно правильно реагировать на такие ситуации, чтобы они проходили иначе. Делать выводы из произошедшего».
В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу.
В активе 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).