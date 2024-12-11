Папин подерется с экс-бойцом UFC весом 140 килограммов. Гигантский Харди дрался даже с Волковым

В UFC Харди попал при рекорде 2−0 в ММА, и почти каждый его бой получался заметным. В дебюте Грег показал себя не с лучшей стороны: нокаутировал соперника, но запрещенным ударом коленом, из-за чего Харди присудили поражение. Затем последовали два уже «нормальных» нокаута. Сначала американец разобрался с российским бойцом Дмитрием Смоляковым, забив того в первом раунде. А затем за 45 секунд хаммерфистами прибил своего соотечественника Хуана Адамса.