Боксерский поединок бойца ММА Виталия Минакова и Кевина Джонсона завершился вничью

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Боксерский поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Виталием Минаковым и соотечественником Кевином Джонсоном завершился вничью. Четырехраундовый бой прошел на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» в Москве.
Минакову 39 лет, он одержал 22 победы в ММА, потерпел 2 поражения. Россиянин — четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, был чемпионом Bellator в тяжелом весе.
Джонсону 45 лет, он родился в США и получил российское гражданство в январе нынешнего года. Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года он проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.
В другом поединке бывший обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, чемпион Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации россиянин Алексей Папин нокаутировал в третьем раунде бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Грега Харди. В первом раунде Папин оказался в нокдауне.