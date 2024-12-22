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Александр Усик: «Сегодня счастливый день — мои сыновья получили пояса в дзюдо»

«Я выиграл, это хорошо. Решение судей? Я не судья, я спортсмен. Я хорошо тренировался, жена меня поддерживала. Сегодня счастливый день, мои сыновья получили пояса в дзюдо, один из них сказал мне: “Теперь твоя очередь”.

Фьюри — сильный соперник. Это были отличные 24 раунда в моей карьере", — сказал Александр Усик. Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде. Усик снова разобрал Фьюри. НепобежденныйАлександр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года.