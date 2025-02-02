Бенавидес сразится с победителем поединка Бивол — Бетербиев

Победитель сразится с победителем ответного поединка между Биволом и Бетербиевым, который пройдет 22 февраля. Ранее Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.