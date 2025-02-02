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Бенавидес сразится с победителем поединка Бивол — Бетербиев

Бенавидес стал претендентом на бой с Бетербиевым и Биволом.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американец Дэвид Бенавидес победил кубинца Дэвида Морреля и стал обязательным претендентом на поединок против триумфатора реванша между российскими бойцами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бенавидес является временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок в Лас-Вегасе завершился победой 28-летнего американца единогласным решением судей.

Победитель сразится с победителем ответного поединка между Биволом и Бетербиевым, который пройдет 22 февраля. Ранее Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Теперь на счету непобежденного Бенавидеса 30 побед. Для 27-летнего Морреля это поражение стало первым в карьере при 11 победах.