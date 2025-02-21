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Реванш Бетербиев — Бивол перенесен на другую арену

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх принял решение изменить место проведения титульного реванша между двумя российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Boxing Scene.

Источник: Getty Images

Повторная битва Бетербиева и Бивола перенесена со стадиона «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, вмещающего 25 тысяч зрителей, на арену «Рияд Сизон», которая может принять 6 тысяч болельщиков. Решение было принято, что создать более благоприятную атмосферу во время боя. Организаторы поединка ожидают полный солдаут по проданным билетам.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол вновь сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии завтра, 22 февраля. Первый поединок завершился в пользу Бетербиева раздельным решением судей.