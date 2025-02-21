Реванш Бетербиев — Бивол перенесен на другую арену

Повторная битва Бетербиева и Бивола перенесена со стадиона «Кингдом Арена» в Эр-Рияде, вмещающего 25 тысяч зрителей, на арену «Рияд Сизон», которая может принять 6 тысяч болельщиков. Решение было принято, что создать более благоприятную атмосферу во время боя. Организаторы поединка ожидают полный солдаут по проданным билетам.