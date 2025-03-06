Боксера из Норильска осудили за ДТП, в котором погибла девочка

КРАСНОЯРСК, 6 мар — РИА Новости. Жителя Норильска приговорили к 10 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка, мужчина сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе и не принял попыток спасти девочку, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что вечером 3 октября 2024 года 25-летний житель Норильска, двигаясь на своём автомобиле по улице Маслова, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте. Отмечается, что ранее обвиняемый был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что за рулем сидел 25-летний боксер Шарпудин Уразбаев. Родом он из Чечни, но в настоящее время имеет прописку в Норильске, уточнил источник, добавив, что, является ли мужчина профессиональным спортсменом, достоверно неизвестно.
По данным краевой прокуратуры, водитель после ДТП не вызвал «скорую» и не стал звонить правоохранителям. Вместо этого, опасаясь за собственную свободу, он позвонил своим родственникам. Прокурорская проверка также показала, что за период с 2023 по 2024 год мужчина 13 раз был оштрафован за превышение скоростного режима.
«Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека (п. “в” ч. 4 ст. 264 УК РФ) и с учётом позиции прокурора приговорил к 10 годам колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант также должен выплатить в пользу родителей компенсацию морального вреда в размере 6 миллионов рублей.