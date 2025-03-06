Боксера из Норильска осудили за ДТП, в котором погибла девочка

Ранее следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщало, что вечером 3 октября 2024 года 25-летний житель Норильска, двигаясь на своём автомобиле по улице Маслова, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте. Отмечается, что ранее обвиняемый был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что за рулем сидел 25-летний боксер Шарпудин Уразбаев. Родом он из Чечни, но в настоящее время имеет прописку в Норильске, уточнил источник, добавив, что, является ли мужчина профессиональным спортсменом, достоверно неизвестно.