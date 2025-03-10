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Боксер Мацкевич стал серебряным призером молодежного Кубка мира

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Мацкевич стал призером международного турнира по боксу «Жемчужина Адриатики», проходившего в статусе молодежного Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: КФБ

Участие в соревнованиях в черногорской Будве приняли 220 боксеров из 21 страны, которые разыграли 25 комплектов наград. До финала в весовой категории до 80 кг добрался Андрей Мацкевич — в решающем поединке наш спортсмен уступил россиянину Владиславу Лавриненко и стал обладателем серебра.

Всего на «Жемчужине Адриатики» выступили 16 белорусов, из которых подняться на пьедестал удалось восьмерым (0−1−7). Бронзовые медали завоевали Захар Веленко (до 51 кг), Дмитрий Сорокин (до 67 кг), Андрей Румянцев (до 86 кг), Станислав Жилянин (до 92 кг), Владимир Путько (свыше 92 кг), Наталья Насачева (до 57 кг) и Анастасия Горохова (до 63 кг).