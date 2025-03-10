Боксер Мацкевич стал серебряным призером молодежного Кубка мира

Всего на «Жемчужине Адриатики» выступили 16 белорусов, из которых подняться на пьедестал удалось восьмерым (0−1−7). Бронзовые медали завоевали Захар Веленко (до 51 кг), Дмитрий Сорокин (до 67 кг), Андрей Румянцев (до 86 кг), Станислав Жилянин (до 92 кг), Владимир Путько (свыше 92 кг), Наталья Насачева (до 57 кг) и Анастасия Горохова (до 63 кг).