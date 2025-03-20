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Сессия МОК утвердила бокс в программе Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing

Решение было принято единогласно.

Источник: Соцсети

КОСТА-НАВАРИНО /Греция/, 20 марта. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, соревнования проведет World Boxing. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение было принято единогласно.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года. Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. В октябре 2023 года глава МОК Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК.

Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.

Позднее федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и ряда других стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. Как отмечал МОК, в новую организацию входит 78 национальных федераций с пяти континентов. Боксерская организация подала заявку на получение статуса подписанта Всемирного антидопингового кодекса, который был принят Всемирным антидопинговым агентством, заключила контракт с Международным агентством допинг-тестирования и признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда. В МОК также заявили, что World Boxing добилась прогресса в определенных областях, который позволяет временно признать организацию как управляющей боксом на мировом уровне.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.