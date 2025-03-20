Сессия МОК утвердила бокс в программе Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing

Позднее федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и ряда других стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. Как отмечал МОК, в новую организацию входит 78 национальных федераций с пяти континентов. Боксерская организация подала заявку на получение статуса подписанта Всемирного антидопингового кодекса, который был принят Всемирным антидопинговым агентством, заключила контракт с Международным агентством допинг-тестирования и признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда. В МОК также заявили, что World Boxing добилась прогресса в определенных областях, который позволяет временно признать организацию как управляющей боксом на мировом уровне.