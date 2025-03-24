Пропавшая атлетка из Северной Осетии объявлена в розыск по линии Интерпола

Курсант третьего курса Ростовского юридического института МВД России Анна Цомартова в феврале 2024 года приехала в дагестанский Каспийск для участия в первенстве ЮФО и СКФО по тайскому боксу. Вечером 10 февраля 22-летняя девушка вышла из Дворца спорта имени Али Алиева, последний раз ее видели гуляющей на берегу Каспийского моря. Местонахождение спортсменки до сих пор неизвестно. По факту пропажи спортсменки возбуждено уголовное дело. После этого в социальных сетях появлялись фото девушки, похожей на пропавшую, сделанные в метрополитене Дубая.
«Последние новости от следователя ГСУ, который занимается расследованием — Анна объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Для России это редкий случай. Этого было очень тяжело добиться с учетом того, что у нас на руках мало что есть. Следователь добился этого. Экспертизу фотографии он начал в начале ноября. Несмотря на то, что фотография не дает точности и эксперты не могут дать точное определение, она дает типажное сходство. Это в том числе послужило причиной для международного розыска Ани», — сказала Диана Цомартова.
«В том числе причиной для международного розыска послужило то, что Аня пропала на море. Есть перечень версий, среди которых похищение и несчастный случай. Согласно этому не исключается, что она могла быть похищена по морю», — добавила собеседница агентства.
Мать Анны Цомартовой отметила, что считает объявление дочери в международный розыск масштабным шагом. «В России ежедневно пропадает много людей, многие из них разыскиваются годами. Чтобы каждого объявляли в международный розыск — невозможно. Это высокий уровень, и это сделал следователь. Уверенности быть не может, но появилась сильная надежда», — резюмировала она.