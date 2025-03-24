Пропавшая атлетка из Северной Осетии объявлена в розыск по линии Интерпола

«Последние новости от следователя ГСУ, который занимается расследованием — Анна объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Для России это редкий случай. Этого было очень тяжело добиться с учетом того, что у нас на руках мало что есть. Следователь добился этого. Экспертизу фотографии он начал в начале ноября. Несмотря на то, что фотография не дает точности и эксперты не могут дать точное определение, она дает типажное сходство. Это в том числе послужило причиной для международного розыска Ани», — сказала Диана Цомартова.