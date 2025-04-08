Цзю назвал верным решение Бивола отказаться от титула WBC

Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.