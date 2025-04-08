Цзю назвал верным решение Бивола отказаться от титула WBC

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Бивол принял верное решение, отказавшись от чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
Ранее Бивол отказался от защиты титула WBC. Новым чемпионом по версии организации стал американец Давид Бенавидес. В команде Бивола сообщили ТАСС, что он планирует восстановиться и провести третий поединок против Артура Бетербиева.
«Это верное решение, — сказал Цзю. — Сейчас Биволу нужно готовиться к третьему бою против Бетербиева. А титул WBC в будущем он еще сможет забрать у Бенавидеса при подходящих обстоятельствах».
Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Бивол в феврале победил Бетербиева в реванше решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Их первый поединок, прошедший в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.
Сейчас Бивол владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.