Бенавидес разочарован отказом Бивола от титула WBC

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Американский Давид Бенавидес разочарован ситуацией с Дмитрием Биволом, который отказался проводить с ним поединок и защищать чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС заявил представитель Бенавидеса.
Ранее Бивол отказался от защиты титула WBC. В команде спортсмена сообщили ТАСС, что он планирует восстановиться и провести третий поединок против Артура Бетербиева. Новым чемпионом по версии WBC стал Бенавидес, ранее находившийся в статусе претендента.
«Мы разочарованы отказом от боя, это был бы интересный поединок, — сказал собеседник агентства. — Не лучшая история, когда ты получаешь титул таким образом. В будущем допускаем, что бой с Биволом все же состоится».
Бенавидесу 28 лет. На его счету 30 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.