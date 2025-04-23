Майкл Картер-Уильямс проведет первый любительский боксерский поединок против Сэма Хатива

29 мая Картер-Уильямс попробует себя в любительском боксе во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке. Его соперником станет 36-летний Сэм Хатив.
Доходы от мероприятия пойдут на помощь молодежи в реабилитации от наркотической зависимости.
"Он вошел в поле моего зрения 2 месяца назад. Один из бойцов порекомендовал его и сказал, что он может заинтересоваться. Картер-Уильямсу показалась достойной цель события, и он решил принять участие.
Посмотрим, как все пойдет. Он очень верит в себя, атлетичен, может хорошо себя показать на любительском уровне, но вот профессиональный бокс — это совсем другое.
Нужно быть атлетом мирового уровня, чтобы играть в НБА, и если он приложит такие же усилия к боксу, у него есть шансы", — заявил промоутер мероприятия Ронсон Фрэнк.