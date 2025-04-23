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Майкл Картер-Уильямс проведет первый любительский боксерский поединок против Сэма Хатива

Лучший новичок сезона-2013/14 НБА завершил свою игровую карьеру в прошлом году. 33-летний спортсмен (196 см) набирал 10,2 очка, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем в 9 сезонах в лиге.

Источник: Спортс"

29 мая Картер-Уильямс попробует себя в любительском боксе во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке. Его соперником станет 36-летний Сэм Хатив.

Доходы от мероприятия пойдут на помощь молодежи в реабилитации от наркотической зависимости.

"Он вошел в поле моего зрения 2 месяца назад. Один из бойцов порекомендовал его и сказал, что он может заинтересоваться. Картер-Уильямсу показалась достойной цель события, и он решил принять участие.

Посмотрим, как все пойдет. Он очень верит в себя, атлетичен, может хорошо себя показать на любительском уровне, но вот профессиональный бокс — это совсем другое.

Нужно быть атлетом мирового уровня, чтобы играть в НБА, и если он приложит такие же усилия к боксу, у него есть шансы", — заявил промоутер мероприятия Ронсон Фрэнк.