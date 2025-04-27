Усик и Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира 19 июля

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе 19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом сообщила пресс-служба арены.
Усику 38 лет, он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 27-летний Дюбуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Усик добровольно отказался от пояса IBF в июне 2024 года, до этого сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула. 21 сентября Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа и завоевал титул.
Усик одержал 23 победы (14 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения, в активе Дюбуа 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения. 26 августа 2023 года Усик и Дюбуа провели первый очный бой, который завершился победой Усика, защитившего титулы по версиям WBA (с приставкой «супер»), WBO и IBF.