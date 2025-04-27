Усик и Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира 19 июля

Усику 38 лет, он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 27-летний Дюбуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Усик добровольно отказался от пояса IBF в июне 2024 года, до этого сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF в связи с тем, что он не сможет в необходимые сроки провести защиту титула. 21 сентября Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа и завоевал титул.