Чемпион мира по боксу Валерий Львов умер на 73-м году жизни

Напомним, Львов стал чемпионом мира в 1978 году в Белграде, завоевав золото в весовой категории до 63,5 кг, а в 1975 году он завоёвывал серебро в весе до 60 кг на чемпионате Европы, который проходил в Катовице (Польша).