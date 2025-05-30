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Белорус Дедовец выиграл бронзу чемпионата мира по муай-тай в Турции

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Даниил Дедовец стал призером чемпионата мира по тайскому боксу 2025 года, который проходит в турецком Кемере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Depositphotos

Наш спортсмен поднялся на подиум в весе до 67 килограммов. В первом круге белорус победил Сердара Жоракулыева из Туркменистана, во втором раунде одолел мексиканца Херардо Росаса, а в четвертьфинале выбил француза Нассима Бен Фалеха. В полуфинале Дедовец уступил Асхабу Ахмедову из России, но стал обладателем бронзы, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся.

Также в пятницу, 30 мая, финалистами планетарного форума стали наши Георгий Фокин (до 67 кг) и Мирон Барбарович (до 57 кг), которые выступают на турнире среди атлетов до 23 лет. Решающие поединки с участием белорусов состоятся 31 мая. Накануне бронзовые медали ЧМ по тайскому боксу завоевали наши Иван Шангин и Руслан Кямалов.