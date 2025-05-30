Белорус Дедовец выиграл бронзу чемпионата мира по муай-тай в Турции

Наш спортсмен поднялся на подиум в весе до 67 килограммов. В первом круге белорус победил Сердара Жоракулыева из Туркменистана, во втором раунде одолел мексиканца Херардо Росаса, а в четвертьфинале выбил француза Нассима Бен Фалеха. В полуфинале Дедовец уступил Асхабу Ахмедову из России, но стал обладателем бронзы, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся.