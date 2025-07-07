Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диего Лопес: «Топурия заслужил первое место в рейтинге P4P. Считаю, что у него равные шансы в бою с Махачевым»

"Я думаю, что благодаря трем последним победам Топурия заслужил это место. Дело в уровне противников. Не пытаюсь принизить заслуги Ислама — он одолел Дастина Порье, Чарльза Оливейру, Ренато Мойкано. Но, говоря о наследии, люди, которых победил Топурия, дают ему это место.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Илия — это проблема. Он знает гораздо больше, чем просто бокс. Он умеет бороться, из-за чего у Ислама могут появиться проблемы. Но Илия может так сильно сосредоточиться на борьбе, что будет удивлен уровню Ислама в стойке. Но это же может произойти и с Махачевым — он так сильно беспокоится о боксе Топурии, что недооценивает его борьбу. В этом бою шансы 50 на 50", — считает боец UFC Диего Лопес.

Напомним, Топурия стал лидером рейтинга бойцов вне весовых категорий после победы на UFC 317 в бою с Чарльзом Оливейрой..

Махачев — о возможном завершении карьеры: «Мы только начинаем. Это новая глава».

Махачев считает, что Порье победит Холлоуэя: «Дастин — очень хороший парень. Из моих соперников уважаю его и Волкановски».