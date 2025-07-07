Диего Лопес: «Топурия заслужил первое место в рейтинге P4P. Считаю, что у него равные шансы в бою с Махачевым»

Илия — это проблема. Он знает гораздо больше, чем просто бокс. Он умеет бороться, из-за чего у Ислама могут появиться проблемы. Но Илия может так сильно сосредоточиться на борьбе, что будет удивлен уровню Ислама в стойке. Но это же может произойти и с Махачевым — он так сильно беспокоится о боксе Топурии, что недооценивает его борьбу. В этом бою шансы 50 на 50", — считает боец UFC Диего Лопес.