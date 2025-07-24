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Семак возглавил рейтинг частоты упоминаний фигур петербургского спорта в СМИ. Энрике — 2-й, Аршавин — 3-й, Соболев — 4-й, Ларионов — 5-й, Глушенков, Латышонок, Мостовой, Педро, Бивол в топ-10

«Петербургский дневник» представил рейтинг из 10 самых упоминаемых в СМИ фигур петербургского спорта с апреля по июнь 2025 года.

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Источник: Sports

Первое место с 22 043 упоминаниями занял главный тренер «Зенита» Сергей Семак, вторым стал бразильский полузащитник петербуржцев Луис Энрике Андре (10 594), тройку замкнул экс-игрок сборной России Андрей Аршавин (10 526).

Полный список выглядит следующим образом:

1. Сергей Семак (22 043 упоминания).

2. Луис Энрике Андре (10 594).

3. Андрей Аршавин (10 526).

4. Александр Соболев (9 061).

5. Игорь Ларионов (7 954).

6. Максим Глушенков (7 516).

7. Андрей Мостовой (6 806).

8. Евгений Латышонок (4 069).

9. Педро дос Сантос (3 910).

10. Дмитрий Бивол (3 718).

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