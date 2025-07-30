А что, так можно было? Боксер попался на допинге: его не наказали и дают бой-реванш

Действия WBC нередко критикуют и критикуют жёстко, обвиняя Сулеймана в коррупции и вредительстве боксу. После свежего случая с Франсиско Родригесом выступил промоутер Эдди Хирн: «Как мы вообще докатились до такой истории, когда проходит меньше двух недель с момента объявления о провале допинг-пробы, а вердикт уже готов? Я даже не слышал ничего о его пробе “Б”. Как он успел уже пройти всю процедуру? Как они уже решили, что всё это случайность? Вчера я узнал, что у Родригеса это вторая кряду проваленная допинг-проба. И теперь я хочу видеть полный отчёт об этом процессе. Вы хотите мне сказать, что после того, как Родригес проваливает две кряду допинг-пробы, вы заказываете незамедлительный бой-реванш? Яфай прошёл через ситуацию, когда в ринге ему противостоял оппонент, в организме которого были препараты, повышающие производительность. Не говорите мне, что вы уже всё это сделали за 2 недели. Не говорите, что было расследование. Вскрытие пробы “Б”. Заседание по делу. Что вы получили экспертное мнение и ознакомились со всеми выводами. После чего решили, что всё это случайность. Заказать реванш с этим парнем — это позор».