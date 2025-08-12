Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыто в Майами

Дэвис был задержан 15 июня в Майами по подозрению в нанесении побоев своей бывшей девушке, с которой у него двое детей. По данным полиции, инцидент произошёл, когда женщина пыталась забрать детей из автомобиля по просьбе спортсмена. Ранее сообщалось, что боксёр планировал вернуться на ринг 16 августа.