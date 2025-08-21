Скандальные интерсекс-боксеры снова на связи. Иман Хелиф опровергла свой уход из спорта, Линь Юйтин готова пройти гендерный тест

Скандально известные боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин снова в инфополе. Спортсменки, к гендерной принадлежности которых возникали многочисленные вопросы (в том числе у соперниц), почти синхронно объявились в СМИ. Но по разному поводу.
Менеджер Хелиф объявил, что она ушла из спорта. Боксерша опровергает
Прошлым летом Хелиф была везде — победа 25-летней алжирки на Олимпиаде в Париже настолько взбудоражила публику, что Google признал ее самым популярным спортсменом года. Неудивительно: участие Хелиф, ранее провалившей гендерный тест Международной боксерской ассоциации (IBA), в женском турнире Игр подверглось массовой критике. Против высказались многие — от известной писательницы Джоан Роулинг до Дональда Трампа.
В ноябре французское издание La Correspondant выпустило расследование, в котором утверждалось, что Хелиф — якобы биологический мужчина, он провалил два гендерных теста и попал на Олимпиаду исключительно благодаря связям алжирских чиновников в МОК.
Работа наделала много шума — в мире вновь призвали лишить алжирку золота Олимпиады и принять меры против подобных инцидентов. Сама Хелиф, ожидаемо, пообещала подать в суд — как на издание, так и на медийных критиков.
После Нового года алжирка внезапно пропала отовсюду — разве что в марте пообещала приехать на Олимпиаду в США за еще одним золотом. Правила тем временем менялись не в ее пользу — в конце мая стало известно, что организация World Boxing, которая отвечает за проведение соревнований по боксу на Олимпиадах, вводит гендерный тест.
Ранее такой же тест был организован в Международной боксерской ассоциации (IBA), которая сотрудничала с МОК до BO. Напомним, его Хелиф провалила — однако из-за конфликта IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, и Международного олимпийского комитета данные результаты в зачет не пошли.
В письме в Алжирскую федерацию бокса в конце мая World Boxing отдельно отметил, что Хелиф не будет допущена до Олимпиады 2028 года, если не пройдет тест. По сути, Иман отстранили.
В июне случился новый неприятный для алжирки поворот — сменившая Томаса Баха на посту руководителя МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация будет защищать женские соревнования: «Я думаю, все присутствующие поддержат нас в том, что мы должны защищать женские соревнования. Мы собираемся создать рабочую группу, состоящую из экспертов и представителей международных федераций».
На этом фоне 20 августа объявился бывший менеджер и тренер Хелиф Нассер Йесфах и рассказал, что чемпионка Парижа больше не тренируется. «Иман ушла из мира бокса. Хелиф провела один бой в Сингапуре, но ей нужно было провести пять поединков, прежде чем подписать профессиональный контракт, этого не произошло из-за разногласий. Она все бросила, даже не возобновила тренировки», — сообщил Йесфах изданию Nice Matin.
Правда, уже на следующий день Хелиф вышла на связь и в резкой форме опровергла информацию о собственной отставке. «Новости о моем уходе из бокса — ложь. Они основаны на заявлениях человека, который меня не представляет. Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к соревнованиям. Слухи распространяются для того, чтобы помешать моей карьере. Я всегда буду предана спорту и Алжиру», — написала Иман в социальных сетях.
Однако факт остается фактом — после Олимпиады в Париже Хелиф действительно почти не выступала. И ничего не заявила о том, что собирается пройти гендерный тест. Неужели конец?
Юйтин готова сдать анализы — собирается драться в Англии
Другая, чуть менее скандальная боксерша с парижской Олимпиады — представительница Тайваня Линь Юйтин — поступила иначе. Победительница в весе до 57 килограммов согласилась пройти гендерный тест ради поездки на чемпионат мира в Великобритании, который пройдет с 4 по 14 сентября.
«Нам объявили, что все должны пройти тест, поэтому и мы тоже пройдем. Если мы хотим участвовать, то должны соблюдать правила соревнований, и мы будем их соблюдать», — заявил тренер Юйтин Цзэн Цзыцзян.
Егор Сергеев