Скандальные интерсекс-боксеры снова на связи. Иман Хелиф опровергла свой уход из спорта, Линь Юйтин готова пройти гендерный тест

Правда, уже на следующий день Хелиф вышла на связь и в резкой форме опровергла информацию о собственной отставке. «Новости о моем уходе из бокса — ложь. Они основаны на заявлениях человека, который меня не представляет. Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к соревнованиям. Слухи распространяются для того, чтобы помешать моей карьере. Я всегда буду предана спорту и Алжиру», — написала Иман в социальных сетях.