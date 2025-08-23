Ричмонд
В Екатеринбурге объявили победителей чемпионата России по боксу

В рамках чемпионата России по боксу на арене ДИВС в Екатеринбурге стали известны имена победителей в финальных парах. Муслим Гаджимагомедов стал пятикратным чемпионом России по боксу до 92 кг.

Источник: Depositphotos

Уральский спортсмен Эдмонд Худоян из Златоуста, Челябинской области стал первым победителем на чемпионате России в категории до 48 кг. В заключительном поединке на чемпионате России 2025 года в категории свыше 92 кг двукратным победителем стал Давид Суров. Он обошел Александра Дорофеева из Асбеста (Свердловская область) в решающем третьем раунде по количеству очков. Бронзовые медали получили свердловчане Максим Шумов и Ярослав Дороничев.

Другими победителями стали: Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг).

Победившие боксеры получили сертификат на 3 млн руб., золотую медаль и пояс чемпиона, серебряные призеры — по 2 млн руб., бронзовые — по 1 млн руб. Чемпионат России по боксу проходил в Екатеринбурге с 15 по 22 августа. Медали разыгрывались в 13 весовых категориях, в финале участвовали более 300 спортсменов из 63 регионов, Свердловскую область представили 18 боксеров.