В Екатеринбурге объявили победителей чемпионата России по боксу

Уральский спортсмен Эдмонд Худоян из Златоуста, Челябинской области стал первым победителем на чемпионате России в категории до 48 кг. В заключительном поединке на чемпионате России 2025 года в категории свыше 92 кг двукратным победителем стал Давид Суров. Он обошел Александра Дорофеева из Асбеста (Свердловская область) в решающем третьем раунде по количеству очков. Бронзовые медали получили свердловчане Максим Шумов и Ярослав Дороничев.