Умер боксер Джо Багнер, дважды проигравший Мохаммеду Али по очкам

Английский боксер венгерского происхождения Джо Багнер, который дважды проводил бои с Мохаммедом Али, умер в возрасте 75 лет в доме престарелых в австралийском Брисбене, сообщает Би-би-си.
Багнер дважды был чемпионом Великобритании и Содружества и трижды — чемпионом Европы в тяжелом весе.
Пик его карьеры пришелся на 1970-е годы, а всего он провел 83 боя, одержал 69 побед (41 нокаутом), потерпел 13 поражений и еще один поединок завершил вничью.
В 1973-м он провел поединки с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, а в 1975 году снова встретился с Али за титул чемпиона мира. Обоим соперникам он проиграл, но по очкам.
После ухода из спорта Багнер занимался виноделием в Австралии, работал в киноиндустрии.