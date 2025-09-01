Ричмонд
Умер боксер Джо Багнер, дважды проигравший Мохаммеду Али по очкам

Джо Багнер провел за карьеру 83 боя и был одним из лучших тяжеловесов в 1970-х. Он уступил Мохаммеду Али и Джо Фрейзеру по очкам.

Источник: Getty Images

Английский боксер венгерского происхождения Джо Багнер, который дважды проводил бои с Мохаммедом Али, умер в возрасте 75 лет в доме престарелых в австралийском Брисбене, сообщает Би-би-си.

Багнер дважды был чемпионом Великобритании и Содружества и трижды — чемпионом Европы в тяжелом весе.

Пик его карьеры пришелся на 1970-е годы, а всего он провел 83 боя, одержал 69 побед (41 нокаутом), потерпел 13 поражений и еще один поединок завершил вничью.

В 1973-м он провел поединки с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером, а в 1975 году снова встретился с Али за титул чемпиона мира. Обоим соперникам он проиграл, но по очкам.

После ухода из спорта Багнер занимался виноделием в Австралии, работал в киноиндустрии.